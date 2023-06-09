Гвоздик: Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси

321 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229b1d5b14dcaacbaa0453a43147b8c97a.jpg" /> #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в следующем бою хотел бы встретиться с первым номером WBA Джошуа Буатси.

Об этом заявил сам боксер.

«Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси, потому что он номер один WBA. Сейчас есть такой план двигаться именно в этом направлении. Посмотрим, как оно будет. Я там 6-й, мне кажется», — сказал Гвоздик.