#Александр Гвоздик Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в следующем бою хотел бы встретиться с первым номером WBA Джошуа Буатси. Об этом заявил сам боксер. «Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси, потому что он номер один WBA. Сейчас есть такой план двигаться именно […]" /> #Александр Гвоздик Источник — Чемпион. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в следующем бою хотел бы встретиться с первым номером WBA Джошуа Буатси. Об этом заявил сам боксер. «Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси, потому что он номер один WBA. Сейчас есть такой план двигаться именно […]"> Гвоздик: Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси
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Бокс

Гвоздик: Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси

Сегодня 15:55 321 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229b1d5b14dcaacbaa0453a43147b8c97a.jpg" /> #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в следующем бою хотел бы встретиться с первым номером WBA Джошуа Буатси.

Об этом заявил сам боксер.

«Хотел бы побоксировать с Джошуа Буатси, потому что он номер один WBA. Сейчас есть такой план двигаться именно в этом направлении.

Посмотрим, как оно будет. Я там 6-й, мне кажется», — сказал Гвоздик.