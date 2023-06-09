Гвоздик поможет Канело готовиться к реваншу с россиянином

188 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22fcce617d83cae2623d98217444ed0297.jpg" /> #Сауль Канело Альварес, #Александр Гвоздик

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) получил приглашение от абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2 , 39 КО) стать спарринг-партнером в подготовке к реваншу с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО).

Об этом заявил сам украинский боксер.

«Кроме того, что Канело был травмирован, он не выкладывался на 100% в кемпе перед первым боем с Биволом. Как это будет во втором – я не знаю. Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером. Надеюсь, что где-то через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы на этот раз было лучше», — сказал Гвоздик.

Гвоздик уже помогал мексиканцу в подготовке к первому бою. В мае 2022 года Канело проиграл Биволу решением судей , о реванше еще не было объявлено.