Гвоздик: Усик снова победит Бетербиева

243 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22eea5cf4348622c436dc0de325ba1f5d8.jpg" /> #Александр Усик, #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Возможный бой между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и чемпионом WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе бетербиевым артуром (19-0, 19 КО) в крузервейте завершился бы.

Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

«Во-первых, я не занимаюсь организацией поединков. Во-вторых, сейчас все говорят, что не надо боксировать или выступать на одной арене с российскими боксерами. Не знаю, это трудный вопрос. С одной стороны — да, потому что если россияне боксируют, они повышают авторитет своего государства, но с другой стороны — мы будем с ними не в шахматы играть, а бить друг друга… Если буду бить россиянина — не думаю, что кто-то будет очень расстроен в Украине.

Напомним Гвоздик будет помогать Каннело готовиться к бою с Биволом.