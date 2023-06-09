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Красюк: Фьюри может быть забыт в истории бокса
Промоутер Усика раскритиковал Цыганского короля за его трусость Сегодня 14:55 352 0 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - Seconds Out.
Обладатель титула WBC британца Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) боится чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
Об этом сказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.
«Тайсон Фьюри – это генератор случайных мыслей. Я не могу сказать больше ничего. Жаль наблюдать, когда боец такого уровня настолько расстроен. Фьюри ищет соперника, но никого не может найти. Тайсон на вершине мира, как он сам считает, но никто не хочет с ним драться.Никто.Ты настолько велик?Ты так силен?Все тебя боятся?Нет.В чем причина?Профессиональный бокс — коммерческий вид спорта.Если боец выходит на ринг и борется за титул в супертяжелом весе, ему должны Если он борется с большой звездой, то ему должны заплатить как сопернику большой звезды. Если ты хочешь купить кого-то дешевле, то борешься с второсортными или третьесортными. оппонентами, и твои фанаты начинают над тобой смеяться, потому что ты не доказываешь, насколько ты хорош.. Ты доказываешь это только в средствах массовой информации, но не настоящими действиями. Пожалуй, это проблема. Чтобы фанаты видели его в больших боях, ему нужно относиться к другим с уважением, особенно к тем, кто делит с ним ринг. В противном случае он окажется забыт в истории бокса», — сказал Красюк. Ранее сообщалось, что Тайсон Фюри начал тренировочный лагерь в Таиланде.Источник: champion.com.ua