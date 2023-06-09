Красюк: Фьюри может быть забыт в истории бокса

Промоутер Усика раскритиковал Цыганского короля за его трусость 352 0 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - Seconds Out.

Обладатель титула WBC британца Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) боится чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом сказал промоутер украинского боксера Александр Красюк.

«Тайсон Фьюри – это генератор случайных мыслей. Я не могу сказать больше ничего. Жаль наблюдать, когда боец ​​такого уровня настолько расстроен. Фьюри ищет соперника, но никого не может найти. Тайсон на вершине мира, как он сам считает, но никто не хочет с ним драться.Никто.Ты настолько велик?Ты так силен?Все тебя боятся?Нет.В чем причина?Профессиональный бокс — коммерческий вид спорта.Если боец ​​выходит на ринг и борется за титул в супертяжелом весе, ему должны Если он борется с большой звездой, то ему должны заплатить как сопернику большой звезды. Если ты хочешь купить кого-то дешевле, то борешься с второсортными или третьесортными. оппонентами, и твои фанаты начинают над тобой смеяться, потому что ты не доказываешь, насколько ты хорош.. Ты доказываешь это только в средствах массовой информации, но не настоящими действиями. Пожалуй, это проблема. Чтобы фанаты видели его в больших боях, ему нужно относиться к другим с уважением, особенно к тем, кто делит с ним ринг. В противном случае он окажется забыт в истории бокса», — сказал Красюк. Ранее сообщалось, что Тайсон Фюри начал тренировочный лагерь в Таиланде.