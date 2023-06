Охрана не позволила Лопесу и Тейлору провести битву взглядов

Бой состоится 10 июня. 423 #Теофимо Лопес

Источник — Чемп.

Состоялась первая встреча между чемпионом WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 КО) и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО).

< Боксеры вступили в спор, охранники не позволили им провести битву взглядов.

Josh & Teo had have extra security at their first meeting 🍿#TaylorLopez | SAT в 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/Ei9pxQfxwv

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 8, 2023