Следить

Бокс

Охрана не позволила Лопесу и Тейлору провести битву взглядов

Бой состоится 10 июня. Вчера 21:14 423 0 #Теофимо Лопес

Источник — Чемп.

Состоялась первая встреча между чемпионом WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 КО) и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО).

< Боксеры вступили в спор, охранники не позволили им провести битву взглядов.

Бой состоится 10 июня.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс