Бокс
Охрана не позволила Лопесу и Тейлору провести битву взглядов
Бой состоится 10 июня. Вчера 21:14 423 0 #Теофимо Лопес
Источник — Чемп.
Состоялась первая встреча между чемпионом WBO в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (19-0, 13 КО) и бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО).
< Боксеры вступили в спор, охранники не позволили им провести битву взглядов.
Josh & Teo had have extra security at their first meeting 🍿#TaylorLopez | SAT в 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/Ei9pxQfxwv
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 8, 2023
Бой состоится 10 июня.