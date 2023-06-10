Бронер уничтожил соперника в первом своем бою за два года

94 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/220ba95486545cb027ef412fdb29eeba4c.jpg" /> Фото Getty Images #Эдриен Бронер

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион в четырех дивизионах Эдриен Бронер (35-4-1, 24 KO) одержал победу над представителем полусреднего веса Биллом Гатчинсоном (20-3-4, 9 KO).

Звездный боксер не оставил шансов своему сопернику, выиграв бой единогласным решением судей: 100-90, 99-91, 99-91.

Отметим, что последний раз Бронер выходил в ринг в феврале 2021 года, когда единодушным решением судей победил Ховани Сантьяго.

— Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) June 10, 2023

Ранее сообщалось, что Гвоздик поможет Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином.< /p>