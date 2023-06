Деревянченко и Мунгуя показали одинаковый вес в преддверии боя

Поединок состоится 10 июня 285

Джерело – Чемпион.

Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) и мексиканец Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя.

Поединок состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио, штат Калифорния.

Актуально: Дерев’янченко и Мунгуя провели битву взглядов

Результаты взвешивания:

Сергей Дерев’янченко — 75,9 кг Хайме Мунгуя — 75,9 кг.

Jaime Munguia 167.4 lbs

Sergiy Derevyanchenko 167.4 lbs

Who will win tomorrow night and in what fashion? #boxing #munguiaderevyanchenko pic.twitter.com/1vl54m9NkC

— Fight Hub TV (@FightHubTV) June 9, 2023

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!