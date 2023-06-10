Бокс
Деревянченко и Мунгуя провели битву взглядов
Вчера 08:24 340 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22874fb2d67b06d6ad0bf489e72ba3eeb7.jpg" /> #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя
Источник.
Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) и мексиканец Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) провели первую битву взглядов накануне боя.
Поединок состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США).
< FACE OFF ✅ Let battle commence! 🥊 Watch #MunguiaDerevyanchenko LIVE on https://t.co/FoiaUucI53 on June 10th! #DAZNBoxing pic.twitter.com/pduzsgs8hs
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2023
Ранее Деревянченко заявил, что хочет нокаутировать Мунгую.