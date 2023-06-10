#Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя Источник. Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) и мексиканец Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) провели первую битву взглядов накануне боя. Поединок состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США). < FACE OFF ✅ Let battle commence! 🥊 Watch […]" /> #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя Источник. Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) и мексиканец Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) провели первую битву взглядов накануне боя. Поединок состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США). < FACE OFF ✅ Let battle commence! 🥊 Watch […]"> Деревянченко и Мунгуя провели битву взглядов
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Бокс

Деревянченко и Мунгуя провели битву взглядов

Вчера 08:24 340 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22874fb2d67b06d6ad0bf489e72ba3eeb7.jpg" /> #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя

Источник.

Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) и мексиканец Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) провели первую битву взглядов накануне боя.

Поединок состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США).

Ранее Деревянченко заявил, что хочет нокаутировать Мунгую.

Источник: champion.com.ua

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