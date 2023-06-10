Мунгуя: Победа над Деревянченко покажет всем, что я готов к любым вызовам

Мексиканская звезда бокса хочет боев с Головкиным и Чарло 285 #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя

Источник — BoxingScene.

Бывший чемпион мира в первом среднем дивизионе Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) готов боксировать с сильнейшими оппонентами и хочет доказать это в будущем бою против трехкратного претендента на титул в среднем весе Сергея Деревянченко (14-4, 10 КО).

Об этом заявил сам боксер.

«Я всегда стремился к большим боям против таких соперников как Геннадий Головкин и Джермалл Чарло и эти бои не произошли по причинам, над которыми мы не властны. Чарло не боксировал два года и все еще остается чемпионом WBC Я не знаю о его планах, но я готов к бою с ним, если он этого хочет.С Головкиным мы связывались по поводу данного боя, но он ничего не ответил, думаю, он наслаждается отдыхом. < Деревянченко - сильный боец. Он проходил всю дистанцию ​​против высококлассных соперников. Думаю этот бой и победа над Деревянченко покажет всем, что я готов к любым вызовам. Я не считаю, что обязан победить досрочно, но точно знаю, что победу убедительную победу. Я знаю, что я выйду на ринг и сделаю то, что нужно для победы", - сказал Мунгуя.

Напомним матч Мунгуя — Деревянченко состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио (штат Калифорния, США).