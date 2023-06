Определилась дата реванша Джойса с Чжилеем

Поединок состоится в Лондоне 175

Стала известна дата реванша между временным чемпионом WBO в сверхтяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО) и Джо Джойсом (15-1, 14 КО).

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

Поединок состоится 2 сентября в Лондоне.

В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил Джойса в 6-м раунде.

У Джо было право на реванш, он активировал эту опцию в начале мая.

Zhilei Zhang and Joe Joyce будет запускать в heavyweight rematch Sept. 2 в Лондоне, источники told ESPN.

Последний месяц, Joyce exercised его contractual right to return bout po Zhang scored major upset in April, a sixth-round TKO. https://t.co/tqSQ7En1DT

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 10, 2023