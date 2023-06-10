Шелестюк: Деревянченко сможет победить Мунгую нокаутом

Украинский боксер полусреднего веса считает, что Сергею важно выдержать натиск стартовых раундов 213 < span class="listing__itm__comments">0 #Сергей Деревьянченко, #Та

Источник – xsport.ua.

Украинец Сергей Дерев’янченко должен досрочно победить мексиканца Хайме Мунгую.

Об этом заявил украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк.

“Это хороший и увлекательный поединок. Будет много фейерверка. Но в залах Лос-Анджелеса люди практически ничего не говорят об этом поединке. Все сейчас говорят о бое Спенс — Кроуфорд.

У Сергея больше опыта и он всегда прессингует соперников, выбрасывает много ударов и этим забирает раунды. Надеюсь, что Деревянченко подошел к этому бою физически подготовленный и сможет держать темп все 12 раундов.

Мунгуя – это молодой боксер, который набирается опыта. Я за ним особо не слежу, но его рекорд говорит, что у него мощный удар. Хайме где-то на 10 сантиметров выше Сергея, и то, что он еще не был в очень тяжелых боях, большой плюс для него.

Я не думаю, что этот бой пройдет все раунды. Надеюсь Сергей будет осторожен в первых раундах и не будет делать ошибок, чтобы в первых раундах не попасть в нокдаун. сможет довести этот поединок до победы лучше нокаутом или техническим нокаутом. Ибо зная, как судьи работают на шоу в Golden Boy, победу могут по очкам не отдать», — сказал Шелестюк.