Сулейман: Все хотели бы увидеть реванш Ломаченко и Хейни

Президент WBC прокомментировал поражение Ломаченко в бою с Хейни 177 #Василь Ломаченко, #Сулейман, #Сулейман, #Сулейман =»article__source»> Источник — Boxing Social.

Болельщики хотят увидеть реванш Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

«Каждый раз, когда происходит большой бой, и он близок, возникают споры. Ломаченко принадлежали сердца людей, он любимец болельщиков, и это был очень, очень близкий бой. Он мог завершиться на польза любого из бойцов или вничью.

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< Нет сомнений, что в этом поединке не было ограбления. Я убежден, что это был сенсационный бой, и я очень горжусь обоими бойцами. Все хотели бы увидеть реванш", - сказал Сулейман.

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