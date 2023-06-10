Тайсон: Ломаченко не избил Хейни на достаточном уровне

Американский эксбоксер поделился впечатлениями от боя 224 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Майк Тайсон

Поражение эксчемпиона в легком весе в трех версиях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) в бою с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хейни (30-0 , 15 КО) закономерна.

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион мира среди супертяжеловесов Майк Тайсон.

«Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался. Он не избил Хейни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы. Я считаю , что Хейни победил», — заявил Тайсон.

Напомним, Хейни одержал победу над Ломаченко единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113).

Раньше Арум давно хочет провести бой Ломаченко с Шакуром.