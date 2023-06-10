Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии.

Американец отреагировал на возможное проведение мегатурнира в декабре 264 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Деонтей Вайл Источник — Boxing News 24. Поединок за безоговорочный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может сорваться.

Об этом заявил бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер.

«Зная его, Тайсона Фьюри, вы не можете удивляться, если бой с Усиком не состоится в декабре. Он из тех людей, решения которых иногда шокируют. Если Фьюри не подпишет контракт, мы с Джошуа все равно будем драться», — сказал Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Тайсон Ф’ Юри начал тренировочный лагерь в Таиланде.