Деревянченко: Не расстроен, потому что знаю, что выиграл поединок

Украинец прокомментировал поражение от Мунгуи 430 #Сергей Деревянченко

Источник — Чемпион.

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревьянченко (14-5, 10 КО) считает, что не проиграл мексиканцу Хайме Мунгуи (42-0, 33 КО).

Об этом он рассказал после поединка.

«Я думаю, что выиграл бой. Я контролировал поединок в каждом раунде. 11-й раунд был близок, а в 12-м он попал мне по корпусу.Мунгуя ударил меня по печени, я не мог терпеть.Я видел, что он устал.Несколько раз я ударил его по корпусу, он замедлился.Но Мунгуя – жестокий боец.Он замедлился, но потом восстановился и вернулся в бой.

Сергей Дерев’янченко — Хайме Мунгуя: видео нокдауна

Я не расстроен, потому что знаю, что выиграл поединок. Я сделал хорошую работу, на протяжении всего лагеря работал со своей командой. Я тренировался, был готов к этому бою. Я знаю, что победил, потому что хорошо провел бой», — сказал Деревянченко.

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