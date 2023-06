Деревянченко уступил Мунгуя в бою за вакантный пояс WBC Silver

Для Деревянченко это 5-е поражение в последних 7 боях 667 #Сергей Деревянченко, #Мунг =»article__source»> Источник — Чемпион.

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) уступил мексиканцу Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) в поединке за вакантный пояс WBC Silver.

Для мексиканца это была 42 победа на профессиональном ринге, а Деревянченко потерпел пятое поражение, к тому же четвертое в последних пяти боях.

< blockquote class="twitter-tweet">

DOWN GOES DEREVYANCHENKO!!#MunguiaDerevyanchenko | LIVE on DAZN pic.twitter.com/UyjIJ5KVn8

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) Июнь 11, 2023