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Бокс

Лопес: Дальше окончание карьеры, я немного устал

Теофимо Лопес прокомментировал победу над Джошем Тейлором Сегодня 14:52 324 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор

Источник: champion.com.ua

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