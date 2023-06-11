Бокс
Лопес: Дальше окончание карьеры, я немного устал
Теофимо Лопес прокомментировал победу над Джошем Тейлором Сегодня 14:52 324 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор
Источник: champion.com.ua
Теофимо Лопес прокомментировал победу над Джошем Тейлором Сегодня 14:52 324 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор
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