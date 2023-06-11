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Бокс

Лопес победил Тейлора в бою за пояс WBO

Все судьи отдали победу Лопесу Сегодня 08:38 1119 0 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) потерял свой пояс WBO в бою с Теофимо Лопесом (19-1, 13 КО).

Бой длился все 12 раундов и завершился единогласной победой Лопеса —  дважды по 115-113 и 117-111.

Поединок состоялся в Нью-Йорке.

Источник: champion.com.ua

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