Лопес победил Тейлора в бою за пояс WBO

Все судьи отдали победу Лопесу 1119 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) потерял свой пояс WBO в бою с Теофимо Лопесом (19-1, 13 КО).

Бой длился все 12 раундов и завершился единогласной победой Лопеса — дважды по 115-113 и 117-111.

Поединок состоялся в Нью-Йорке.