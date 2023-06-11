Мунгуя: Это была большая победа

Хайме Мунгуя прокомментировал победу над Сергеем Деревянченко 451 #Сергей Деревянченко, #Хайме class=»article__source»> Источник — fightnews.com.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) приложил большие усилия в бою против Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО) .< /p>

Об этом рассказал сам мексиканский боксер.

«Я очень доволен боем. Это была большая победа. Мы допустили несколько ошибок, но не проиграли. Я доволен решением судей, но на самом деле мне пришлось много усилий, чтобы его достичь, было сложно, но мы смогли его поймать и ранить в десятом раунде, а затем упустить в 12-м. очень тщательно тренировались. Очевидно, что в зале все не так, как в ринге. Мы всегда усердно работаем и стремимся совершенствоваться», — сказал Мунгуя.