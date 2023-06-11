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Теофимо Лопес – Джош Тейлор: обзор боя
Обзор боя Теофимо Лопес — Джош Тейлор Сегодня 11:52 281 0 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) потерял свой пояс WBO в бою с Теофимо Лопесом (19-1, 13 КО). | #TaylorLopez pic.twitter.com/liDiUSFHW1 — Top Rank Boxing (@trboxing) Июнь 11, 2023
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) потерял свой пояс WBO в бою с Теофимо Лопесом (19-1, 13 КО).
| #TaylorLopez pic.twitter.com/liDiUSFHW1
— Top Rank Boxing (@trboxing) Июнь 11, 2023