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Бокс

Теофимо Лопес – Джош Тейлор: обзор боя

Обзор боя Теофимо Лопес — Джош Тейлор Сегодня 11:52 281 0 #Теофимо Лопес, #Джош Тейлор

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (19-1, 13 КО) потерял свой пояс WBO в бою с Теофимо Лопесом (19-1, 13 КО).

Источник: champion.com.ua

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