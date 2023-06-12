Деревянченко – Мунгуя: лучшие моменты боя

Судди отдали мексиканцу победу единогласным решением 267

Источник — Чемпион .

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-5, 10 КО) уступил мексиканцу Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) в поединке за вакантный пояс WBC Silver .

Победа досталась Мунгуи единогласным решением судей со счетом 113-114, 112-115, 113-114.

Деревянченко: Не расстроен, потому что знаю, что выиграл поединок

Для мексиканца это была 42 победа на профессиональном ринге, а Деревянченко потерпел пятое поражение, к тому же четвертое в последних пяти боях.

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