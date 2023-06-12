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Бокс

Климас: У Хейни нет яиц для реванша с Ломаченко

Менеджер Ломаченко объяснил почему Хейни не хочет проводить реванш с украинцем Сегодня 15:26 179 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) боится реванша с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

«Вы можете просмотреть этот бой 100 раз и все равно увидите, что Лома победил. Если бы Хейни был достаточно мужественным, он бы вызвал Лому на реванш, но у него нет яиц для этого» , — написал Климас

Раньше отец Хейни унизил команду Ломаченко.

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Источник: champion.com.ua

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