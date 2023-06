Климас: У Хейни нет яиц для реванша с Ломаченко

Менеджер Ломаченко объяснил почему Хейни не хочет проводить реванш с украинцем 179 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) боится реванша с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Вы can rewatch this fight 100 times and still see Loma winning. Если Haney будет человек, который должен был звонить Лома для повторного матча, но это не balls для него https://t.co/TxTZEDbynS

— Egis Klimas (@KlimasBoxing) June 11, 2023