Лопес назвал условие возобновления карьеры

Американец заявил о возможности продолжения им карьеры 141 Фото — gettyimages #Теофимо Лопес < Источник - boxingscene.com.

Обладатель чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) может передумать завершать карьеру.

Об этом рассказал сам боксер.

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«Я думаю, что единственный способ вернуть Тео – это девятизначная сумма контракта. Потому что я заработал для ESPN более 100 миллионов долларов.

Мне все еще платят миллион долларов за бой, тогда как все эти другие бойцы не сделали даже четверти того, что я достиг в спорте, но они получают 8, 10, 10, 12, 15 миллионов долларов. этой индустрии, и они действительно наносят мне вред. Я действительно хочу изменить мир бокса и преодолеть существующую в нем коррупцию», – заявил Лопес.

Раньше Лопес победил Тейлора в бою за пояс WBO.