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Бокс

Реванш Джойса с Чжилеем состоится на Уэмбли

Бой состоится 2 сентября Сегодня 17:26 192 0< /span> #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Источник .com.

Бой-реванш между временным чемпионом WBO в сверхтяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО) и Джо Джойсом (15-1, 14 КО) состоится в Лондоне, 2 сентября.

Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок будет организован компанией Queensberry Promotions и состоится на Уэмбли.

В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил  му раунде. У Джо было право на реванш, он активировал эту опцию в начале мая.

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Источник: champion.com.ua

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