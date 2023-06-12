Бокс
Реванш Джойса с Чжилеем состоится на Уэмбли
Бой состоится 2 сентября Сегодня 17:26 192 0< /span> #Джо Джойс, #Чжан Чжилей
Источник .com.
Бой-реванш между временным чемпионом WBO в сверхтяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО) и Джо Джойсом (15-1, 14 КО) состоится в Лондоне, 2 сентября.
Об этом сообщает BoxingScene.
Поединок будет организован компанией Queensberry Promotions и состоится на Уэмбли.
В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил му раунде. У Джо было право на реванш, он активировал эту опцию в начале мая.
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