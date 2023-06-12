Реванш Джойса с Чжилеем состоится на Уэмбли

Бой состоится 2 сентября 192

Источник .com.

Бой-реванш между временным чемпионом WBO в сверхтяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО) и Джо Джойсом (15-1, 14 КО) состоится в Лондоне, 2 сентября.

Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок будет организован компанией Queensberry Promotions и состоится на Уэмбли.

В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил му раунде. У Джо было право на реванш, он активировал эту опцию в начале мая.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!