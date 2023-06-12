Бокс
Уайлдер хочет как можно быстрее вернуться на ринг
Вайлдер прокомментировал своего следующего соперника Сегодня 21:24 204 0 #Деонтей Вайлдер
Источник — sportua.
Американский супертяж Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) надеется выйти в ринг в августе или сентябре.
Об этом рассказал сам боксер.
«Нужно решить много вопросов, определиться с тем, кто доступен для боя. Много финансовых проблем. Нужно все это решить, но я надеюсь, что нам это удастся.
Хочу, чтобы фаны увидели мое сражение в августе, самое позднее – в сентябре», – сказал Уайлдер.
Ранее Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии.