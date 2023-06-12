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Бокс

Уайлдер хочет как можно быстрее вернуться на ринг

Вайлдер прокомментировал своего следующего соперника Сегодня 21:24 204 0 #Деонтей Вайлдер

Источник — sportua.

Американский супертяж Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) надеется выйти в ринг в августе или сентябре.

Об этом рассказал сам боксер.

«Нужно решить много вопросов, определиться с тем, кто доступен для боя. Много финансовых проблем. Нужно все это решить, но я надеюсь, что нам это удастся.

Хочу, чтобы фаны увидели мое сражение в августе, самое позднее – в сентябре», – сказал Уайлдер.

Ранее Уайлдер оценил возможность боя между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии.

Источник: champion.com.ua

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