Арум: Хейни боится снова сразиться с Ломаченко

Боб считает, что Дэвину нужен этот реванш 336 #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Источник — FightHype.com.

Американский боксер Дэвин Хейни (30-0, 15 KO) должен дать Василию Ломаченко (17-3, 11 KO) реванш.

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.

«Хейни должен дать Ломаченко реванш, потому что вокруг их боя было слишком много споров. Кажется, Хэйни боится снова драться с Василием», — заявил Арум.