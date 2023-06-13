Бокс
Арум: Хейни боится снова сразиться с Ломаченко
Боб считает, что Дэвину нужен этот реванш Сегодня 17:40 336 0 #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни
Источник — FightHype.com.
Американский боксер Дэвин Хейни (30-0, 15 KO) должен дать Василию Ломаченко (17-3, 11 KO) реванш.
Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.
«Хейни должен дать Ломаченко реванш, потому что вокруг их боя было слишком много споров. Кажется, Хэйни боится снова драться с Василием», — заявил Арум.
Раньше отец Хейни унизил команду Ломаченко.