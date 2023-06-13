Гвоздик назвал сроки возврата на ринг

Александр Гвоздик прокомментировал свои планы 214 Фото — gettyimages #Александр Гвоздик

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик может вернуться на ринг в сентябре.

Об этом рассказал сам боксер.

«Приблизительные планы зависят от того, как там договорятся с Канело, сейчас обещали у него снова побоксировать в андеркарде, я работаю с Эдди Рейносо как с менеджером, поэтому такая возможность всегда есть. пригласил в лагерь — говорит, что они должны боксировать с Биволом, и ему нужен спарринг-партнер.Для меня это вообще замечательно.Я слышал, что они будут готовиться в горах.Это ситуация, когда ты получаешь топовые спарринги, и тебе за это еще и платят.Для меня это вообще супер, было бы здорово.

Сейчас я слышал, что они пока не могут договориться с Биволом.Но буду надеяться, что договорятся.План — побоксировать в сентябре там, где это будет делать Канело . Пока они не договорились о мейн-ивенте, о второстепенных боях никто разговаривать не будет», — сказал Гвоздик.