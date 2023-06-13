Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения

44 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22c118bbc35dba9cfa7ac26075b88d3a04.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) должен высказать четкую позицию относительно российско-украинской войны.

«Когда в стране идет война, все методы хорошие. Есть какая-то повестка дня, которую придерживается вся страна, чтобы объединиться, чтобы был боевой дух. Чувствовалось, что в Украине такой вектор, чтобы мотивировать всех бороться против врага, против россиян. Конечно. , когда кто-то выбивается из этого вектора, этой повестки дня, на него льется хейт. Это именно то, что случилось с Ломаченко.

В Украине такая ситуация, что ты Даже если ты уважаешь кого-то, ты должен сделать свой выбор… Он его не делает… Но как боксер Ломаченко стопроцентно этого не заслуживает, потому что он большой боец… Как гражданин своей страны… то, что имеем», — сказал Гвоздик.