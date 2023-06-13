Названа заявка сборной Украины по боксу на Европейские игры-2023

179 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227db0192140ae12046f7a2dcb931ce1cd.jpg" /> Фото Getty Images

Источник — xsport.ua.

Тренерский штаб сборной Украины по боксу определился с заявкой на III Европейских играх в Кракове (Польша).

Об этом сообщает прессслужба ФБУ.

Отметим, что наши спортсмены смогут побороться за лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.

Мужчины: Дмитрий Замотаев (51 кг), Тарас Бондарчук (57 кг) , Ярослав Харцыз (63,5 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг), Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг). Женщины: Татьяна Коб (50 кг), Анастасия Ковальчук (54 кг), Марианна Басанец (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Мария Бова (66 кг), Анастасия Черноколенко 75 кг).< /li>

Напомним, что III Европейские игры состоятся с 21 июня по 2 июля в Кракове (Польша).

В мае сборная Украины завоевала 8 медалей на последнем международном турнире перед Европейскими играми-2023.