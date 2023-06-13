Бокс
Поединок Фанияна с чемпионом WBA Continental Азимом отменен
Адам Азим отказался от поединка из-за инфекции руки Вчера 23:24 239 0
Источник — Чемпион.
Бой украинского боксера полусреднего веса Арама Фанияна (23-1, 5 КО) с чемпионом WBA Continental Адамом Азимом (8-0, 6 КО) отменен.
Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.
Азим отказался от участия из-за инфекции руки.
Сначала бой был запланирован на 10 июня в Лондоне. Позже поединок перенесли на 16 июня.
В ноябре 2021 года Арам Фаниен завоевал пояс Международного чемпиона IBO, победив в Германии немецкого боксера Тимо Шварцкопфа. Единственное поражение в карьере Фаниан потерпел в 2018 году, проиграв по очкам мексиканцу Хуану Рене Теллесу.
В последнем бою украинец одержал досрочную победу над мексиканцем Альфредо Диасом Миньяресом. Бой проходил в рамках ежегодного конгресса WBC.
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