Поединок Фанияна с чемпионом WBA Continental Азимом отменен

Адам Азим отказался от поединка из-за инфекции руки 239

Источник — Чемпион.

Бой украинского боксера полусреднего веса Арама Фанияна (23-1, 5 КО) с чемпионом WBA Continental Адамом Азимом (8-0, 6 КО) отменен.

Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон.

Азим отказался от участия из-за инфекции руки.

Сначала бой был запланирован на 10 июня в Лондоне. Позже поединок перенесли на 16 июня.

В ноябре 2021 года Арам Фаниен завоевал пояс Международного чемпиона IBO, победив в Германии немецкого боксера Тимо Шварцкопфа. Единственное поражение в карьере Фаниан потерпел в 2018 году, проиграв по очкам мексиканцу Хуану Рене Теллесу.

В последнем бою украинец одержал досрочную победу над мексиканцем Альфредо Диасом Миньяресом. Бой проходил в рамках ежегодного конгресса WBC.

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