Бокс
Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко – Хейни
Боб Арум прокомментировал реванш Ломаченко — Хейни Сегодня 15:55 498 0 #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни
Источник — isport.ua.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) боится реванша с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом заявил промоутер Боб Арум. .
«Это очень разумная позиция, но я не собираюсь сейчас об этом говорить. Собираюсь посидеть с отцом Хэйни, который является моим другом, и мы обсудим это.
Хейни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров. Мне кажется, Хэйни боится снова драться с Василием», — отметил Арум.
Раньше отец Хейни унизил команду Ломаченко.
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