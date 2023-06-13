Промоутер оценил шансы на проведение реванша Ломаченко – Хейни

Боб Арум прокомментировал реванш Ломаченко — Хейни 498 #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) боится реванша с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом заявил промоутер Боб Арум. .

«Это очень разумная позиция, но я не собираюсь сейчас об этом говорить. Собираюсь посидеть с отцом Хэйни, который является моим другом, и мы обсудим это.

Хейни должен дать Ломаченко матч-реванш, потому что вокруг их боя в мае было слишком много споров. Мне кажется, Хэйни боится снова драться с Василием», — отметил Арум.