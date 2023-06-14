Бокс
Гвоздик: Усику следует остерегаться Дюбуа
Эксчемпион мира оценил шансы боксеров на победу Вчера 23:10 374 0 #Александр Гвоздик
Источник — Чемпион.
Дениэль Дюбуа (19-1, 18 КО) в потенциальном бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) может победить только нокаутом.
Об этом заявил эксчемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).
Отметим, что Дюбуа – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе. Поединок должен состояться 26 августа в Польше.
Ранее Гвоздик назвал сроки возвращения на ринг.