Гвоздик: Усику следует остерегаться Дюбуа

Эксчемпион мира оценил шансы боксеров на победу 374 #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Дениэль Дюбуа (19-1, 18 КО) в потенциальном бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) может победить только нокаутом.

Об этом заявил эксчемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО).

Отметим, что Дюбуа – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе. Поединок должен состояться 26 августа в Польше.

Ранее Гвоздик назвал сроки возвращения на ринг.