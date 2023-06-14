Лопес: Я хочу, чтобы меня продвигали как Альварес и Фьюри

Тео считает, что его обделяют вниманием 202 Фото Getty Images #Теофимо Лопес, #Девин Хейни

Чемпион WBO Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) не видит смысла в поединке с Дэвином Хейни (30-0, 15 KO).

Об этом заявил сам Лопес.

«Технически я двукратный абсолютный чемпион мира. Сделал то, что еще никому не удавалось за сутки четырех поясов, я хочу, чтобы меня продвигали как Теренса Кроуфорда, Дэвина Хейни, Каннело Альвареса и Тайсона Фьюри, но получу ли я такой промоушен? «text-align: justify;»>Нафига мне Хейни? Он — отстой. Он точно не из тех, ради кого я готов поднимать жопу и работать в зале», — сказал Лопес.