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Спенс и Кроуфорд провели первое сражение взглядов
Бой состоится 29 июля Сегодня 08:52 242 0< /span> #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд
Непобежденные американские боксеры Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) провели первую битву взглядов.
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Эррол Спенс является чемпионом WBA, WBC и IBF в полусреднем весе, а Кроуфорд владеет чемпионским титулом WBO.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
The undisputed 👑 will finally be crowned.
#SpenceCrawford | @ErrolSpenceJr @terencecrawford pic.twitter.com/hA6dnHcmGj
— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 13, 2023