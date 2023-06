Спенс и Кроуфорд провели первое сражение взглядов

Бой состоится 29 июля 242

Непобежденные американские боксеры Эррол Спенс (28-0, 22 КО) и Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) провели первую битву взглядов.

Актуально: Спенс: Я заберу то, что принадлежит Кроуфорду

Эррол Спенс является чемпионом WBA, WBC и IBF в полусреднем весе, а Кроуфорд владеет чемпионским титулом WBO.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе состоится 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

The undisputed 👑 will finally be crowned.

#SpenceCrawford | @ErrolSpenceJr @terencecrawford pic.twitter.com/hA6dnHcmGj

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 13, 2023