Де Ла Хойя: Деревянченко – очень хороший боец

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал победу Хайме Мунгуя над Сергеем Деревянченко 204 Фото — gettyimages #Де Ла Хо , #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя

Источник — tribuna.com.

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) устроил бывшему чемпиону мира в первом среднем весе Хайме Мунгуя(42-0, 33 КО) адское испытание.

Об этом рассказал промоутер Оскар Де Ла Хойя.

«Мне понравилось, что я увидел от Мунгуи. Он больше двигал головой, сражался против очень крепкого парня.

Деревянченко оказался не шуткой. Он очень хороший боец. Он устроил Мунгии адское испытание.

Я горжусь обоими ребятами. Я думаю, что это был матчмейкинг, в котором нуждается бокс», — сказал Де Ла Хойя.