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Де Ла Хойя: Деревянченко – очень хороший боец
Оскар Де Ла Хойя прокомментировал победу Хайме Мунгуя над Сергеем Деревянченко Сегодня 14:21 204 0 Фото — gettyimages #Де Ла Хо , #Сергей Деревянченко, #Хайме Мунгуя
Источник — tribuna.com.
Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) устроил бывшему чемпиону мира в первом среднем весе Хайме Мунгуя(42-0, 33 КО) адское испытание.
Об этом рассказал промоутер Оскар Де Ла Хойя.
«Мне понравилось, что я увидел от Мунгуи. Он больше двигал головой, сражался против очень крепкого парня.
Деревянченко оказался не шуткой. Он очень хороший боец. Он устроил Мунгии адское испытание.
Я горжусь обоими ребятами. Я думаю, что это был матчмейкинг, в котором нуждается бокс», — сказал Де Ла Хойя.
Напомним, Дерев уступил Мунгуя в бою за вакантный пояс WBC Silver.