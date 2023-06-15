Джон Фьюри: Усик – большой лжец и трус

Джон Ф'юри прокомментировал срыв боя Усик — Фьюри 602 Фото — gettyimages #Олекс Тайсон Фьюри, #Джон Фьюри

Источник — sport.ua.

Повелитель поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) виноват в срыве боя с чемпионом мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 , 24 КО).

Об этом рассказал отец британского боксера Джон Фьюри в интервью YouTube-канала Seconds Out.

«Есть только один лжец, и это Усик с его командой, он не хотел драться Из каких-то лайновых источников Усик услышал, что Тайсон был травмирован, затем Тайсон предложил ему бой, и даже 30 процентов гонорара было много для Усика, но он все равно заработал бы 17 миллионов фунтов за бой. «Уэмбли». Это показывает, какой он большой лжец и трус.Боксировать с Даниэлем Дюбуа за объедки по сравнению с гонораром за бой с Тайсоном.Так есть ли в этом смысл? , в любой точке мира, если все будет в порядке в плане бизнеса», – сказал Фьюри-старший

Бой Фьюри – Усик должен был состояться 29 апреля, но команды боксеров не смогли договориться.