Бокс
Гирн: Думаю, Хэйни не захочет сразиться со Стивенсоном
Промоутер рассказал о возможном сопернике для абсолютного чемпиона мира в легком весе Сегодня 20:17 45 0 Фото: Getty Images #Шакур Стив Хейни, #Реджис Прогрейс
Источник — Чемпион.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) может провести поединок с обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (28-1, 24 КО).
< Об этом сообщает промоутер Эдди Гирн.
«Я заинтересован в поединке Дэвина Хейни с Реджисом Прогрейсом. Мы собираемся сделать Девину предложение по бою с Реджисом. По моему мнению, Хейни не захочет драться с Шакуром Стивенсоном.
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Безусловно, я считаю Девина выдающимся бойцом, но Прогрейс — потрясающий. Хейни находится в затруднительном положении из-за своего статуса абсолютного чемпиона мира», — сказал Гирн.
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