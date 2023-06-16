Гирн: Думаю, Хэйни не захочет сразиться со Стивенсоном

Промоутер рассказал о возможном сопернике для абсолютного чемпиона мира в легком весе 45 Фото: Getty Images #Шакур Стив Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) может провести поединок с обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (28-1, 24 КО).

< Об этом сообщает промоутер Эдди Гирн.

«Я заинтересован в поединке Дэвина Хейни с Реджисом Прогрейсом. Мы собираемся сделать Девину предложение по бою с Реджисом. По моему мнению, Хейни не захочет драться с Шакуром Стивенсоном.

Арум: Хейни боится снова драться с Ломаченко

Безусловно, я считаю Девина выдающимся бойцом, но Прогрейс — потрясающий. Хейни находится в затруднительном положении из-за своего статуса абсолютного чемпиона мира», — сказал Гирн.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!