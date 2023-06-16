Гвоздик: Как боксер, Ломаченко на 100% не заслуживает того хейта

Бывший чемпион мира прокомментировал боксерские навыки Ломаченко 406 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Александр Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не заслуживает хейта, как профессиональный боксер.

Об этом заявил бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19- 1, 15 КО).

«Когда в Украине идет война, все методы – хорошие. Есть какая-то повестка дня, которой придерживается вся страна. Чтобы сплотиться, чтобы был боевой дух. Это так чувствовалось , был вектор в Украине такой, чтобы мотивировать всех против врага – россиян.Конечно, когда кто-то выбивается из этого вектора, этой повестки, то на него льется хейт.Это именно то, что произошло с Ломаченко. когда ты не можешь вообще оставаться нейтральным.

Гвоздик: Мечтаю снова стать чемпионом мира в профессиональном боксе

К сожалению, даже если ты уважаешь кого-то, ты должен сделать свой выбор.Он его не делает.Как боксер, он 100% этого не заслуживает, потому что он большой боксер.Как гражданин своей страны, как говорится, имеем то, что имеем «, — сказал Гвоздик.

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