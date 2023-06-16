Бокс
Гвоздик: Мечтаю снова стать чемпионом мира в профессиональном боксе
В октябре 2019 года Гвоздик потерял чемпионский титул Вчера 22:45 259 0 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) мечтает снова выиграть чемпионский титул.
Об этом он рассказал порталу Two Sides.
«Мечтаю снова стать чемпионом мира в профессиональном боксе», — сказал Гвоздик.
В октябре 2019 года Гвоздик потерял чемпионский титул в бою против Бетербиева, после этого украинец завершил карьеру. В феврале 2023 года Александр вернулся в ринг.
Раньше Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко относительно российского вторжения.
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