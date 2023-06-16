Гвоздик: Мечтаю снова стать чемпионом мира в профессиональном боксе

В октябре 2019 года Гвоздик потерял чемпионский титул 259 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) мечтает снова выиграть чемпионский титул.

Об этом он рассказал порталу Two Sides.

«Мечтаю снова стать чемпионом мира в профессиональном боксе», — сказал Гвоздик.

В октябре 2019 года Гвоздик потерял чемпионский титул в бою против Бетербиева, после этого украинец завершил карьеру. В феврале 2023 года Александр вернулся в ринг.

Раньше Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко относительно российского вторжения.

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