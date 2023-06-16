Канело может провести следующий бой против Чарло

На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе 277 #Сауль Каннело Альварес, <Джермелл= "article__source"> Источник — ESPN.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) проведет следующий бой против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

< p>Об этом сообщает ESPN.

На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе.

Место и время проведения поединка не сообщается.

Напомним, ;Гвоздик поможет Канело готовиться к реваншу с россиянином.

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