Бокс
Канело может провести следующий бой против Чарло
На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Вчера 23:41 277 0 #Сауль Каннело Альварес, <Джермелл= "article__source"> Источник — ESPN.
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) проведет следующий бой против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).
< p>Об этом сообщает ESPN.
На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе.
Место и время проведения поединка не сообщается.
Напомним,  ;Гвоздик поможет Канело готовиться к реваншу с россиянином.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!<< /strong>