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Бокс

Канело может провести следующий бой против Чарло

На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Вчера 23:41 277 0 #Сауль Каннело Альварес, <Джермелл= "article__source"> Источник — ESPN.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) проведет следующий бой против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

< p>Об этом сообщает ESPN.

На кону будет титул абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе.

Место и время проведения поединка не сообщается.

Напомним,&nbsp ;Гвоздик поможет Канело готовиться к реваншу с россиянином.

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Источник: champion.com.ua

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