Лопес отказался от титула WBO

87 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22b0a7cfa191f7c33a7cbadffd8d9172fd.jpg" /> #Теофимо Лопес

Источник — Чемпион.

Повелитель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) отказался от чемпионского титула.

Об этом сообщил президент WBO Франсиско Валкарсель.

«Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта», – сказал Валкарсель.