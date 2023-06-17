Брат Фьюри: Усик действительно боится Тайсона

98 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2291c91dfa310f1240a2ffa458e8abb315.jpg" />

Бой между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA , WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) не состоялся из-за украинца.

Об этом рассказал брат Тайсона Томми Фюри (9-0, 4 КО).

«Проблема в Усике. Тайсон готов, он абсолютно все поднесет ему на блюдечке. Он все еще хочет драться. Так что не знаю, что нужно для этого поединка.

< /p>

Я считаю, что Усик действительно боится Тайсона, он использует все возможные оправдания. Я надеюсь, что они договорятся, потому что это бой, который я хочу увидеть. Но Усик испуганно убегает, поверьте мне», — сказал Фюри.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!