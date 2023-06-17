Джошуа не договорился о бое с Уайтом

Джошуа ищет соперника на бой 12 августа. 235 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энтони Джошуа,

Источник – sport.ua.

Бой Энтони Джошуа против Диллиана Уайта не состоится, поскольку стороны не сумели достичь соглашения по финансовым вопросам.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Мы сделали Уайту предложение, которое принято не было. Есть сомнения, что нам удастся договориться, однако бой 12 августа все еще в планах, ищем соперника.

Основной план, конечно, подготовиться к бою с Уайлдером, который , надеемся, пройдет в декабре», – сказал Гирн.