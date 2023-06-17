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Бокс

Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO

Обновленный рейтинг WBO Сегодня 14:10 6 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик

Источник: champion.com.ua

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