Бокс
Ломаченко потерял первую позицию в рейтинге WBO
Обновленный рейтинг WBO Сегодня 14:10 6 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик
Источник: champion.com.ua
Обновленный рейтинг WBO Сегодня 14:10 6 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Денис Беринчик
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