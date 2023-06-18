Баттербин вызвал Джейка Пола на свой прощальный бой

264 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221fe1e45571f729f1507253a9e53cff14.jpg" /> #Джейк Пол

Источник — sportbible.com.

Американский боксер Эрик Баттербин Эш (77-10-4, 58 КО) желает провести бой против ютубера и боксера Джейка Пола (6-1, 4 КО).

Об этом сказал сам Эрик.

«Я собираюсь провести последний бой. Это будет через год.

Джейк Поле, если ты готов, я здесь для тебя, друг. Давай, я и ты, Джейк Пол.

До этого 54-летний Баттербин последний раз сражался в 2013 г. Его называют королем 4-раундового поединка из-за того, что почти все бои он провел по формуле 4×3 (4 раунда по 3 минуты).