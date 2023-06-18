#Джейк Пол Источник — sportbible.com. Американский боксер Эрик Баттербин Эш (77-10-4, 58 КО) желает провести бой против ютубера и боксера Джейка Пола (6-1, 4 КО). Об этом сказал сам Эрик. «Я собираюсь провести последний бой. Это будет через год. Джейк Поле, если ты готов, я здесь для […]" /> #Джейк Пол Источник — sportbible.com. Американский боксер Эрик Баттербин Эш (77-10-4, 58 КО) желает провести бой против ютубера и боксера Джейка Пола (6-1, 4 КО). Об этом сказал сам Эрик. «Я собираюсь провести последний бой. Это будет через год. Джейк Поле, если ты готов, я здесь для […]"> Баттербин вызвал Джейка Пола на свой прощальный бой
Следить

Бокс

Баттербин вызвал Джейка Пола на свой прощальный бой

Сегодня 14:25 264 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221fe1e45571f729f1507253a9e53cff14.jpg" /> #Джейк Пол

Источник — sportbible.com.

Американский боксер Эрик Баттербин Эш (77-10-4, 58 КО) желает провести бой против ютубера и боксера Джейка Пола (6-1, 4 КО).

Об этом сказал сам Эрик.

«Я собираюсь провести последний бой. Это будет через год.

Джейк Поле, если ты готов, я здесь для тебя, друг. Давай, я и ты, Джейк Пол.

До этого 54-летний Баттербин последний раз сражался в 2013 г. Его называют королем 4-раундового поединка из-за того, что почти все бои он провел по формуле 4×3 (4 раунда по 3 минуты).

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс