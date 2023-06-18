Бокс
Чисора: Уайлдер нокаутирует Усика
Британский боксер поделился мнением о потенциальном поединке Сегодня 15:56 19 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Деонт Источник — Seconds Out.
Властелин титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в возможном бою проигрывает Деонтею Уайлдеру.
Об этом заявил британский супертяжеловес Дерек Чисора.
Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.
К тому же Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.
«Да , Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его положит», — отметил Чисора. Ранее Гвоздик заявил, что Усику стоит опасаться Дюбуа .Источник: champion.com.ua