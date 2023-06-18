Чисора: Уайлдер нокаутирует Усика

Британский боксер поделился мнением о потенциальном поединке 19 Фото Getty Images #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Деонт Источник — Seconds Out.

Властелин титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в возможном бою проигрывает Деонтею Уайлдеру.

Об этом заявил британский супертяжеловес Дерек Чисора.

Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.

К тому же Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.