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Бокс

Чисора: Уайлдер нокаутирует Усика

Британский боксер поделился мнением о потенциальном поединке Сегодня 15:56 19 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Деонт Источник — Seconds Out.

Властелин титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик в возможном бою проигрывает Деонтею Уайлдеру.

Об этом заявил британский супертяжеловес Дерек Чисора.

Недавно украинец предположил, что потенциальный поединок против американца сложился бы для него сложнее, и это мнение полностью разделяет британский боксер.

К тому же Чисора считает, что Уайлдер отправит Усика в нокаут.

«Да , Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его положит», — отметил Чисора. Ранее Гвоздик заявил, что Усику стоит опасаться Дюбуа .

Источник: champion.com.ua

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