Чжилей назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Китайский боксер выделил основные преимущества бойцов 155 Фото Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Чжан Чжи

Источник – Boxing Social.

Возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен завершиться поражением украинского боксера.

Об этом заявил китайский супертяжеловес Чжан Чжилей.

«Однажды ребята подерутся. Сейчас переговоры прошли не так, но кто знает, что будет дальше. Мир бокса и болельщики нуждаются в том, чтобы сильнейшие сражались с сильнейшими.Лично я хочу это видеть.Конечно, многое мешает.Если смотреть со стороны, то кажется, что с точки зрения бизнеса все выходит из-под контроля бойцов.

У Усика большой набор инструментов. Его набор навыков невероятный, но у Тайсона есть все возможные преимущества. Думаю Фьюри победит, но посмотрим», — сказал Чжилей.