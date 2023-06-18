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Чжилей назвал фаворита боя Усик – Фьюри
Китайский боксер выделил основные преимущества бойцов Сегодня 11:24 155 0 Фото Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Чжан Чжи
Источник – Boxing Social.
Возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен завершиться поражением украинского боксера.
Об этом заявил китайский супертяжеловес Чжан Чжилей.
«Однажды ребята подерутся. Сейчас переговоры прошли не так, но кто знает, что будет дальше. Мир бокса и болельщики нуждаются в том, чтобы сильнейшие сражались с сильнейшими.Лично я хочу это видеть.Конечно, многое мешает.Если смотреть со стороны, то кажется, что с точки зрения бизнеса все выходит из-под контроля бойцов.
У Усика большой набор инструментов. Его набор навыков невероятный, но у Тайсона есть все возможные преимущества. Думаю Фьюри победит, но посмотрим», — сказал Чжилей.
Раньше Ф’юри анонсировал большой бой.