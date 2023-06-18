Гвоздик: Карьера Деревянченко удалась, он еще может взять титул

304 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22385c0e5aa5776956635306897cb30ed6.jpg" /> #Сергей Деревянченко, #Александр Гвоздик

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Боксер Александр Гвоздик не соглашается с тем, что у Сергея Деревянченко не удалась карьера в США.

Об этом заявил сам Гвоздик в комментарии канала Два боковых.

«Не могу на 100% сказать, что карьера Деревьев Единственное что — он не стал чемпионом мира. Во-первых, он еще не завершил карьеру. Может, еще станет. Он до сих пор боксирует на топовом уровне. Еще раз повторюсь: какие бои он дал топовым спортсменам. /p> Мне кажется, что карьера Сереги очень удалась. А почему так получается? Много факторов: неудачный менеджмент может быть, но что касается этого вопроса — мне кажется, у Сергей был самым удачным менеджментом из всех наших украинских боксеров, кроме Александра Усика. Не стал чемпионом мира — ну, ничего страшного. Может, еще станет, чего я ему очень желаю. Он этого заслуживает 100%», — сказал Гвоздик

Напомним 10 июня Деревянченко решением судей проиграл Хайме Мунгуи.