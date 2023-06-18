Бокс
Кличко посетил выставку ко Дню армии Германии
На выставке были представлены новейшие виды вооружения Германии Вчера 23:33 147 0 #Владимир Кличко
Источник — Чемпион .
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко стал гостем на выставке вооружения ко Дню армии Германии.
Об этом сообщает Инстаграмм братьев Кличко.
Кличко, получивший приглашение от немецкой стороны пообщался с немцами, которые проводили обучение для украинских военных. Те отметили высокий уровень подготовки украинцев.
Актуально: Где можно увидеть первый контракт Кличко
На выставке были представлены новейшие виды вооружения Германии — зенитные ракетные комплексы IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные установки Gepard , танки Леопард, БМП Marder, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дроны и т.д.
Посмотреть это сообщение в InstagramИсточник: champion.com.ua