Кличко посетил выставку ко Дню армии Германии

На выставке были представлены новейшие виды вооружения Германии 147 0 #Владимир Кличко

Источник — Чемпион .

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко стал гостем на выставке вооружения ко Дню армии Германии.

Об этом сообщает Инстаграмм братьев Кличко.

Кличко, получивший приглашение от немецкой стороны пообщался с немцами, которые проводили обучение для украинских военных. Те отметили высокий уровень подготовки украинцев.

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На выставке были представлены новейшие виды вооружения Германии — зенитные ракетные комплексы IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитные установки Gepard , танки Леопард, БМП Marder, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дроны и т.д.