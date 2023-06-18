Отец Фьюри: Усик снимется с боя против Дюбуа

373 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a55154e7f86a91539fc0da288ed96ddf.jpg" /> #Александр Усик, #Джон Фьюри, #Даниэль Дюбуа

Властелин титулов WBA/WBO/IBF Александр Усик откажется от боя против Даниэля Дюбуа.

Об этом заявил отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон.

«Усик мог заработать за бой с Тайсоном 12-15, возможно 17 миллионов долларов.И внезапно где он оказался?Бой с Дюбуа за шесть миллионов?Это смешно.Он не получит шесть миллионов.Этот бой не состоится.Я объясню вам почему. он хочет?Огромных денег, очень большого гонорара.Он знает, что когда встретится с Цыганским королем, для него все закончится.И он в любом случае готов уйти на пенсию.

Усик точно снимется с боя против Дюбуа. Я озвучил его первым. В его поединке с Дюбуа нет смысла. Он отказался от 30 процентов, от 12-15 миллионов. Уэмбли, огромная толпа — он отказался от, вероятно, величайшего гонорара в своей жизни. Но Тайсон – король ринга и политики. Он сделал то, что сделал, но Тайсон заинтересован в поединке с ним, и это правда», — сказал Фьюри-старший.